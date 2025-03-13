Как сделать кофе полезнее

В основном кофе известен тем, что повышает концентрацию и уровень энергии. При умеренном потреблении этот напиток даёт и преимущества для здоровья. Но вот ещё несколько способов сделать его полезнее.

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Выбирайте более лёгкую обжарку кофе. Это простой способ сделать кофе лучше. Так зёрна сохранят больше полезных свойств. В кофе слабой прожарки зачастую больше антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений. Они также помогают бороться с воспалением, которое может привести к болезням сердца, диабету 2 типа.

Выбирайте качественные кофейные зерна. По возможности это должны быть органические кофейные зёрна. В органическом кофе больше антиоксидантов и меньше кофеина.

Заварите кофе с помощью бумажного фильтра. Недавнее исследование продемонстрировало, что кофе с бумажным фильтром может быть полезнее нефильтрованного.

Добавьте специи для получения дополнительных преимуществ. К примеру, корица улучшает работу мозга и защищает от сердечных болезней, куркума обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, мускатный орех снижет уровень холестерина.

Откажитесь от сахара. Можете вместо него добавлять в кофе корицу.

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Избегайте искусственных сливок. Большинство таких сливок делают из сахара, воды и растительных масел. Это может свести на нет пользу от кофе.

Добавьте масло МСТ. MCT — тип жира, который организм способен использовать для получения быстрой энергии. Содержится он в кокосовом масле, молочном жире.

Попробуйте холодный кофе. Он может быть легче для переваривания, чем обычный.

Выбирайте порции меньшего размера. Для среднестатистического здорового человека безопасно будет употреблять до 400 мг кофеина в сутки. Это около 4 чашек кофе.

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