Как физическая активность может помочь в борьбе с депрессией

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, что рост спроса на антидепрессанты не обязательно является поводом для тревоги, поскольку может свидетельствовать о повышении доступности психиатрической помощи. Однако она предупреждает о риске гипердиагностики и ненужного назначения лекарств.

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Дугенцова считает, что при лёгких формах депрессии альтернативные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, физическая активность, соблюдение режима сна, социальная поддержка и медитация могут быть не менее эффективными.

По словам эксперта, важно обсудить эти варианты с психиатром и неврологом. Психолог отметила, что, хотя антидепрессанты эффективны при умеренной и тяжёлой депрессии, тенденция к «медикализации» в развитых странах приводит к тому, что их иногда назначают не по назначению при лёгких формах депрессии.

«В развитых странах антидепрессанты обычно назначают по строгим критериям, но тенденция к «медикализации» существует. Они необходимы при умеренной и тяжёлой депрессии, но при лёгкой форме альтернативные методы могут быть не менее эффективны», — подчеркнула Дугенцова.

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