В чем польза и вред ананасов для здоровья

Врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина перечислила пользу и вред ананасов. По ее словам, этот фрукт содержит много полезных веществ для организма.

В ананасе настолько много витамина С, что один ломтик способен удовлетворять около 30% суточной потребности в нем, пишут «Известия».

Также в нем присутствуют витамины группы В, калий и магний, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему и понижают артериальное давление.

Кроме этого, в ананасе присутствует фермент, хорошо расщепляющий белок и обладающий противовоспалительным свойством.

Между тем, подчеркнула диетолог, опасно употреблять ананас натощак, поскольку желудок может начать переваривать слизистую.

«Людям с гастритом, язвой, повышенной кислотностью не рекомендуется есть ананасы. Это будет удар по больному кислотой. Беременным нельзя увлекаться ананасами тоже, это может вызвать сокращение матки», — предупредила Соломатина.

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