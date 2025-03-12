Эксперт объяснил, как защититься от клещей

Вакцина поможет получить защиту на три года от клещевого энцефалита, рассказала в беседе с RT эпидемиолог Людмила Карань.

«Чаще всего с клещами мы встречаемся в природной зоне и лесопарках. Лесопарки обрабатываются, но не всегда это полностью защищает от клеща», — рассказала она.

Чтобы снизить риск, нужно носить светлую одежду, на которой лучше видно насекомое. Если человек едет в зону, где много клещей, лучше даже приобретать пропитанную специальным препаратом одежду, пояснила эксперт.

«Передающихся клещами заболеваний много. И если от бактериальных есть профилактика антибиотиками, то от вирусных только вакцина. У нас она от вируса клещевого энцефалита», — продолжила специалист.

Вакцинироваться нужно минимум за месяц. С разницей в две недели вводятся две дозы вакцины. Ещё через две возникают защитные титры антител, отметила Карань.

«После этих двух доз через год делаем ревакцинацию. И это защищает на три года», — заверила эксперт.

По её словам, клещ практически сразу передаёт инфекции. Если контакт с ним возник, нужно его снять или ехать в травмпункт.

«Если ехать долго и далеко, то лучше, конечно, снять его с помощью специальной отвёртки, нитки или пинцета», — пояснила она.

Живого или мёртвого клеща нужно исследовать. Этим занимаются как коммерческие лаборатории, так и государственные центры гигиены и эпидемиологии.

«Это для того, чтобы вы могли осознанно принять антибиотик для профилактики. Или для введения иммуноглобулина, если в клеще был вирус клещевого энцефалита, а вы не привиты. Если привиты — иммуноглобулин не вводят. Человек защищён», — подытожила она.

Ранее эколог Илья Рыбальченко предупредил, что в Московской области в связи с тёплой погодой активность клещей может увеличиться уже в середине марта.