В чем польза арахиса для организма

Арахис – это один из самых полезных видов орехов, который содержит все необходимые организму витамины и микроэлементы. Он должен быть в рационе каждого здорового человека, считает директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Лучше всего есть его после подсушивания в духовке, рассказала она Общественной Службе Новостей.

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В 100 граммах арахиса содержится 25–30 граммов белка с аминокислотами – ни в одном другом орехе такого содержания полезного для здоровья растительного белка нет, отметила Дианова. До 50% состава арахиса – это ненасыщенные жирные кислоты, которые, в числе прочего, препятствует появлению сердечно-сосудистой патологии.

Кроме того, в арахисе много жирорастворимого витамина Е, В3, биофлавоноида ресвератрола, который является самым мощным растительным антиоксидантом и продлевает жизнь людей, снижая риски развития рака, и других веществ.

Употреблять арахис можно в любом виде – подсушенным, пророщенным или в виде пасты. Однако в сыром виде полезные микроэлементы усваиваться не будут, а в жареном – он теряет свои свойства, предупредила врач.

«Когда арахис имеет поджаристые темные стороны, то все – считайте, что произошло окисление жирных кислот, и мы продукт испортили», — пояснила она.

Лучше всего, по мнению Диановой, отдать предпочтение подсушенному в духовке арахису. Делать это нужно при невысокой температуре 100–120 градусов примерно полчаса-час до момента, когда большая часть скорлупы начнет отходить. Такой арахис – это самая простая и доступная форма этого продукта, заключила врач.

До этого ученые выяснили, что бразильские орехи – один из самых богатых природных источников селена. Всего одна-две штуки в день могут покрыть суточную потребность организма в этом элементе, обеспечивая профилактику дефицита и укрепление иммунитета. Селен является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений, поддерживает работу иммунной системы и участвует в репарации ДНК. Его недостаток может ослаблять организм и повышать риск ряда заболеваний, включая онкологические.