Врачи рассказали, как начинают свой день с пользой для здоровья

Утренние ритуалы могут задать тон всему вашему дню. Вот что, например, совершают первым делом после пробуждения специалисты в области здоровья.

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"Я ставлю себе цель на день". Майя Феллер, зарегистрированный диетолог-нутрициолог из Бруклина, говорит, что каждое её утро начинается с чашки кофе и 15 минут в одиночестве. Благодаря этому она формирует цель на предстоящий день.

"Я избегаю использования будильника". Если вставать по будильнику, то это может привести к возникновению тревоги и стресса. Сохраняться такое состояние может в течение всего дня. С другой стороны, самый естественный и спокойный способ проснуться — позволить солнечному свету приникнуть к вам в окно. Если вам всё же нужен будильник, то Эрве Дамас, доктор медицины, рекомендует использовать тот, который медленно будит с помощью менее «тревожных» звуков.

"Моё утро начинается с медитации". Адам Сплэйвер, доктор медицины, сертифицированный кардиолог из Майами, медитирует в течение 20 минут с утра. Для максимальной эффективности старайтесь практиковать это тоже 20 минут.

"Я выпиваю полный стакан воды". Это восполняет водный баланс, даёт 15−20% от ежедневной нормы жидкости, отмечает Моника Ауслендер Морено, магистр наук, сертифицированный диетолог, консультант по питанию.

"Я начинаю чистить зубы". Это одно из первых дел, которое выполняет утром диетолог из Калифорнии Марта Лоудер.

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"Я добавляю молотый лён в свой завтрак". Это ежедневная привычка диетолога из Нью-Йорка Рейчел Файн. Молотый лён содержит много омега-3 жирных кислот, лигнанов.

"Начать день с любимого напитка — это для меня самое главное". Так говорит Хайди Моретти, зарегистрированный диетолог из Монтаны. Она пьёт с утра кофе.

"Я начинаю с 10-минутной растяжки". Об этом сказал Грейсон Уикхэм, физиотерапевт. Растяжка готовит мышцы и нервную систему к новому дню.

"Первым делом я иду гулять". Обычно Криста Скотт-Диксон, доктор философии, утром останавливается в кофейне или прогуливается по окрестностям.

"Мой день начинается с объятий и кардиотренировок". Первым делом утром Николь Авена, доктор философии, доцент кафедры нейробиологии в Медицинской школе Маунт-Синай, обнимает свою 4-летнюю дочь. Далее она отвозит детей в школу и тренируется на беговой дорожке.

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