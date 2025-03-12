Врач назвала продукт, полезный всем пожилым людям

Пожилым людям следует включать в рацион семена льна, потому что их употребление улучшает моторику кишечника и избавляет от запоров. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова.

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Семена льна являются очень полезным продуктом. Особенно они полезны пожилым, так как активно участвуют в моторике кишечника, а пенсионеры часто сталкиваются с запорами. Этот продукт улучшает опорожнение каловых масс из кишечника, неприятные симптомы ослабевают, а при длительном употреблении семян льна уходят насовсем, — рассказала она.

Медик порекомендовала заваривать семена перед употреблением, добавлять их в каши и другие готовые блюда.

Единственное противопоказание: в виде семян не следует их употреблять тем, у кого имеется дивертикулярная болезнь ободочной кишки. У таких людей злоупотребление продуктом может привести к дивертикулиту. Это воспалительное заболевание кишечника, — предупредила Багатова в беседе с РИА Новости.

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