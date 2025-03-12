Перечислены продукты, которые облегчают симптомы аллергии

Имбирь, мёд и другие продукты, которые облегчают симптомы аллергии
То, что вы едите или пьёте, может помочь при аллергии. Вот на что особенно стоит обратить внимание.
Имбирь. Согласно некоторым исследованиям, он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Местный мёд. Его употребление поможет вам выработать устойчивость к пыльце, на которую у вас аллергия. Правда, существует мало доказательств этого.
Цитрусовые. В апельсинах, мандаринах, лимонах, лаймах большое количество витамина С. Некоторые исследования демонстрируют, что этот витамин полезен для детей с симптомами аллергического ринита (сенной лихорадки).
Лук. Он содержит антиоксидант, который действует как антигистамин. Исследования показывают, что это улучшает симптомы аллергии.
Киви. Этот фрукт богат витаминами и минералами. В том числе витамином С.
Ананас. Некоторые исследования продемонстрировали, что фермент бромелайн в ананасе помогает при аллергической астме.
Помидоры. В их состав входит ликопен. Это вещество, которое борется с воспалением. Уменьшение воспаления способно привести к улучшению симптомов аллергии и синусита.
Лосось и другая жирная рыба. Они содержат много омега-3 жирных кислот с противовоспалительными свойствами.
Кефир. Исследования на животных показали, что кефир обладает противоаллергическим действием.
Куркума. У мышей, которые принимали куркуму, была подавленная аллергическая реакция.
Зелёный чай. Согласно некоторым научным работам, соединения в этом чае могут иметь противоаллергические свойства.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.