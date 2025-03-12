Что мотивирует людей заниматься спортом

Специалисты из Тель-Авивского университета решили выяснить, что людей мотивирует заниматься спортом и какие стратегии для поддержания физической формы будут более эффективными. Для этого учёные использовали инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Эксперты просканировали посты в соцсети Reddit с использованием инструментов ИИ и машинного обучения и выяснили следующее. Оказалось, что 23,9% пользователей этого портала, которые занимаются спортом, делают это для улучшения своей внешности. Для поддержания физического здоровья это делают 18,9%, а для поддержания психического здоровья — 16,9%. Опубликованы результаты этой работы были в Journal of Medical Internet Research.

© Robert Niedring

Помимо этого, 30% людей с Reddit занимаются физической активностью по привычке, 13,9% с определённой целью (например, похудеть или пробежать 5 км), 12,1% наслаждаются самой активностью, 9,7% любят во время тренировок общаться, 8,9% используют для занятий спортом медиа (например, видео тренировок на YouTube), 2,8% используют фитнес-приложения, а 2,5% взяли на себя финансовое обязательство придерживаться физической активности.

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