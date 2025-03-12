В чем польза черемши для здоровья

По словам диетолога Полины Журавлёвой, весна — время омоложения как природы, так и человеческого организма. С наступлением марта крайне важно скорректировать свой рацион, чтобы обеспечить хорошее здоровье и подготовиться к тёплому сезону.

Эксперт подчеркнула, что после зимы организму не хватает необходимых витаминов, иммунная система ослабевает, а недостаток солнечного света сказывается на энергии и настроении. Для борьбы с этими проблемами диетолог советует в марте постепенно исключить из рациона жирные сорта мяса, сало, сливочное масло, сладости и выпечку.

Вместо этих продуктов специалист советует сделать акцент на овощных салатах и обилии свежей зелени. Одним из самых полезных весенних продуктов диетолог назвала черемшу — разновидность лука. Как отмечается, черемша начнёт расти уже совсем скоро.

Черемша богата витаминами А,С, витаминами групп В и PP, а также микроэлементами, помогает укрепить иммунитет, улучшить метаболизм. Кроме того, черемша — «прекрасное средство для сжигания жира и очень хорошо помогает убрать целлюлит».

Журавлёва также порекомендовала включить в рацион кисломолочные продукты и воздержаться от еды на ночь. По её словам, важно, чтобы последний приём пищи был не позднее 18:00, а также нужно следить за уровнем гидратации и избегать сладких газированных напитков.

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