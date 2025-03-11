Названа диета, повышающая риск рака

Ученые из Университета Торонто установили, что низкоуглеводная диета может усиливать воздействие кишечных микроорганизмов, повреждающих ДНК, тем самым повышая риск развития колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в Nature Microbiology.

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В ходе эксперимента ученые разделили мышей на группы для соблюдения трех типов диет: обычной, низкоуглеводной и западной (с высоким содержанием жиров и сахара). После этого исследователи ввели в организм всех грызунов штамм кишечной палочки под названием Nissle, вырабатывающий повреждающее ДНК соединение колибактин.

Результаты показали, что недостаток углеводов (в том числе клетчатки) в рационе усиливал воспаление в кишечнике и создавал условия, в которой кишечная палочка процветала.

Также выяснилось, что у мышей, которые не потребляли углеводы, слой слизи, отделяющий микробы в кишечнике от эпителиальных клеток толстой кишки, был тоньше. При ослаблении такого естественного барьера больше колибактина проникало в клетки толстой кишки, вызывая генетические повреждения и стимулируя рост раковых опухолей.

По словам исследователей, аналогичные механизмы развития рака могут присутствовать и у людей. Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые планируют провести новый эксперимент — команда хочет выяснить, может ли добавка с растворимой клетчаткой под названием инулин защитить от рака пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.