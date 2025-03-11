Названа диета, повышающая риск рака

Nature: низкоуглеводные диеты повышают риск развития рака кишечника
Ученые из Университета Торонто установили, что низкоуглеводная диета может усиливать воздействие кишечных микроорганизмов, повреждающих ДНК, тем самым повышая риск развития колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в Nature Microbiology.
В ходе эксперимента ученые разделили мышей на группы для соблюдения трех типов диет: обычной, низкоуглеводной и западной (с высоким содержанием жиров и сахара). После этого исследователи ввели в организм всех грызунов штамм кишечной палочки под названием Nissle, вырабатывающий повреждающее ДНК соединение колибактин.
Результаты показали, что недостаток углеводов (в том числе клетчатки) в рационе усиливал воспаление в кишечнике и создавал условия, в которой кишечная палочка процветала.
Также выяснилось, что у мышей, которые не потребляли углеводы, слой слизи, отделяющий микробы в кишечнике от эпителиальных клеток толстой кишки, был тоньше. При ослаблении такого естественного барьера больше колибактина проникало в клетки толстой кишки, вызывая генетические повреждения и стимулируя рост раковых опухолей.
По словам исследователей, аналогичные механизмы развития рака могут присутствовать и у людей. Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые планируют провести новый эксперимент — команда хочет выяснить, может ли добавка с растворимой клетчаткой под названием инулин защитить от рака пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.