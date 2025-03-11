Стоит ли взрослым есть детское питание при похудении

Детское питание иногда едят и взрослые. Кто-то считает, что благодаря такой пище можно похудеть, другие полагают, что в этой еде нет ничего вредного, а лишь польза для организма. Действительно ли это так и стоит ли взрослым переходить на детское питание, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, нутрициолога Надежды Чернышовой.

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Выход на короткое время

По ее словам, вреда от детского питания точно не будет, потому что его производство строго контролируется — откровенно вредных веществ в детских пюре не найти.

— Если взять одно из популярных детских пюре, то в нем на 100 граммов приходится около 100 килокалорий. Это довольно низкий показатель. По составу белков, жиров и углеводов все неплохо, — рассказала собеседница «ВМ».

Плюс такого питания не только в его составе, но и в том, что его не нужно готовить. Фактически оно представляет собой уже готовый перекус.

— Но это крайний вариант. Если мы выбираем, чем перекусить, между какой-нибудь булочкой, шоколадкой или детским питанием, то при отсутствии других вариантов пюре будет лучшим выбором для худеющих, — добавила врач.

Детское питание могут назначить взрослому человеку в ряде случаев, например, при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта.

— Иногда бывает такой сильный гастрит или панкреатит, что организм просто не справляется с перевариванием обычной твердой пищи. В этом случае детское питание может быть выходом на короткое время, — отметила нутрициолог.

Однако одной баночки пюре для взрослого человека будет недостаточно, чтобы полноценно насытиться. Поэтому к такому перекусу все равно необходимо что-нибудь добавить.

— Детское питание нужно для прикорма детям, у которых пока нет достаточного количества зубов для пережевывания обычной «взрослой» пищи. Их пищеварение пока не может переваривать большое количество клетчатки и жиров, поэтому для них создано такое щадящее питание, — обратила внимание Чернышова.

Почему нельзя рассматривать детское питание как основное

Взрослому человеку недостаточно только мягкой пищи — обязательно нужна твердая. Жевать ему необходимо и для здоровья зубов, и для правильного пищеварения.

— Даже ребенку сидеть на одном таком питании не рекомендуется. А взрослым людям в этом нет вообще никакой необходимости. Это очень сильно переработанный продукт: все отварено, простерилизовано, гомогенизировано, перемолото. Все это не нужно взрослому человеку — ему требуется еда с минимальной кулинарной обработкой, в которой будет гораздо больше вкуса, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Она добавила, что человеку нужен вкус. Все детские пюре практически безвкусны, ведь в них нет соли, перца и вообще каких-либо приправ.

— Это бедность для наших рецепторов. Нам нужна яркая пища, с зеленью, со специями, с минимальной кулинарной обработкой. Что-то отваренное, потушеное, запеченное или свежие овощи, фрукты. Это будет гораздо более полезным, правильным питанием с достаточным количеством витаминов, — заключила Чернышова.

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