Как включить в рацион сыр тофу, чтобы не навредить здоровью

Сыр тофу – продукт восточноазиатской кухни, получаемый из соевых бобов. Хотя он имеет растительное происхождение, при этом отличается высоким содержанием белка и кальция, поэтому многие его добавляют в рацион в период поста в качестве альтернативы источникам животного происхождения. О том, какие имеются ограничения по употреблению тофу, рассказала врач.

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Сыр тофу имеет много полезных свойств, поскольку отличается богатым составом, рассказала Елена Сюракшина, врач-эндокринолог, к. м. н., диетолог, эксперт Роскачества. Так, этот продукт служит источником витаминов группы В, витамина К, микроэлементов – калия, кальция, магния, фосфора, железа, натрия, марганца, меди, селена и цинка.

В тофу содержится достаточно белка (12,5 г / 100 г продукта), такие незаменимые аминокислоты, как лизин, треонин и триптофан, а также омега-3 и омега-6 жирные кислоты.

Учитывая это, тофу полезен для поддержки здоровья костей и суставов, сердца и сосудов, нервной системы, а также гормональной системы – за счёт содержания изофлавонов, которые относятся к фитоэстрогенам. Эти вещества способствуют более стабильному уровню эстрогена и, в частности, могут оказать положительное влияние на женский организм в период менопаузы.

Однако действие фитоэстрогенов в некоторых случаях может быть нежелательным: в частности, для людей с гормональными нарушениями, принимающих гормональные препараты. Кроме этого, слишком большое количество изофлавонов нежелательно для беременных и кормящих женщин. Также, изофлавоны способны влиять на функцию щитовидной железы и усугублять состояние у людей с гипотиреозом. При наличии данных факторов лучше проконсультироваться с врачом о возможности включения соевых продуктов в рацион и допустимом количестве.

Помимо этого, у некоторых людей возможно развитие аллергической реакции на соевые белки – в виде зуда, сыпи, отёков и даже анафилаксии. Может наблюдаться нежелательная реакция на употребление тофу и при нарушениях пищеварения – например, при синдроме раздражённого кишечника. Соевые продукты в таких случаях могут стать причиной повышенного газообразования и дискомфорта.