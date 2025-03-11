Можно ли полагаться на фитнес-трекеры

Фитнес-трекеры — одни из самых популярных устройств для отслеживания состояния здоровья. Но так ли они точны, как утверждают их производители? Исследовательская группа проанализировала точность фитнес-трекеров известных брендов по трём основным показателям: расход энергии (количество потраченных калорий), частота сердечных сокращений и количество шагов.

Производители фитнес-трекеров утверждают, что данные, предоставляемые их устройствами, очень точны и позволяют пользователям принимать обоснованные решения, касающиеся их здоровья. Однако некоторые пользователи и эксперты не согласны с этим, что приводит к продолжающимся спорам о точности носимых устройств и потенциальных рисках.

Чтобы определить точность данных, исследователи Wellnesspulse проанализировали 45 научных исследований, посвящённых данной теме. Метаанализ был сосредоточен на трёх показателях: расход энергии (или количество сожжённых калорий), частота сердечных сокращений и количество шагов, поскольку большинство фитнес-трекеров измеряют данные параметры. Больше всего исследований посвящено пяти брендам — Fitbit, Apple, Garmin, Polar и TomTom.

Общая совокупная точность проанализированных устройств по трём показателям составила 67,4%. Как показал анализ, фитнес-трекеры оказались наиболее точными для измерения частоты сердечных сокращений, обеспечивая высокую достоверность в 76,35%. Однако они умеренно точны при подсчёте шагов и энергозатрат – достоверность результатов составила 68,75% и 56,63%, соответственно.

Самый высокий уровень точности обеспечивают Apple Watch: достоверность результатов составила 86,31% при измерении частоты сердечных сокращений и 71,02% при измерении расхода энергии. Garmin оказались наиболее точным устройством для подсчёта шагов, так как обеспечивает 82,58% точности.

При этом, некоторые фитнес-трекеры отображают шаги с точностью всего 53%. И это легко объяснимо, считают авторы: носимые устройства подсчитывают шаги по движениям запястья, легко принимая другие движения, даже в сидячем положении, за ходьбу. Неточность таких данных может негативно сказаться на здоровье пользователя, считают они.

Минимальная точность измерения частоты сердечных сокращений составила 67%, однако самыми противоречивыми оказались данные по расходу энергии: некоторые устройства показали точность менее 50%.

Низкий уровень точности измерения расхода энергии не вызывает удивления, отмечают авторы. Подсчёт количества сожжённых калорий — сложный процесс, учитывающий не только физическую активность, но и базовые функции, такие как сон и дыхание. Более того, фитнес-трекеры оценивают расход энергии без учёта индивидуальных факторов, таких как мышечная масса. Данные свидетельствуют о том, что носимые устройства могут давать менее точные измерения расхода энергии у мужчин, людей с более высоким индексом массы тела и тех, кто занимается ходьбой.

Итак, можно ли полагаться на фитнес-трекеры? Людям с хроническими заболеваниями или тем, кто стремится вести более активный образ жизни, может быть полезно использовать фитнес-трекеры. Однако, как показывает анализ, не стоит им чрезмерно доверять, уверены исследователи.