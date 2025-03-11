Как правильно наносить дезодорант

Специалист по уходу за кожей Ри Адель заявила, что большинство людей наносят дезодорант неправильно. По её мнению, применение этого средства гигиены утром или после тренировок может не дать того эффекта, на который вы рассчитываете.

Эксперт рекомендует наносить дезодорант вечером перед сном, когда потовые железы менее активны.

Ваши потовые железы менее активны, когда вы спите, а это значит, что у него больше времени, чтобы сделать своё дело.

Этот метод может обеспечить лучшее впитывание, что сделает дезодорант более эффективным на следующий день. Ри Адель также рекомендует наносить его на сухую кожу для лучшего впитывания, что устранит необходимость повторного нанесения в течение дня.