Нутрициолог развеял главные мифы о суперфудах

Нутрициолог Алексей Миллер раскрыл россиянам главные мифы о суперфудах — крайне полезных продуктов, обладающих высокой пищевой ценностью. Комментарий от эксперта «Профи.ру» поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь специалист заявил, что суперфуды не могут заменить полноценный рацион.

«Даже самые богатые питательными веществами продукты не могут обеспечить организм всем необходимым. Разнообразный рацион остается основой здорового питания», — отметил он.

Кроме того, существует миф, что экзотические суперфуды лучше местных продуктов, однако на самом деле последние не уступают первым по питательной ценности, утверждает собеседник издания.

«Местные сезонные продукты часто содержат больше питательных веществ, чем импортированные, которые собирают незрелыми и хранят длительное время. Черника и черная смородина содержат не меньше антиоксидантов, чем асаи. Гречка имеет схожий с киноа состав белка и микроэлементов. Обычный чеснок обладает мощными противовоспалительными свойствами. Ягоды годжи популярны в первую очередь за счет своего названия и происхождения — идентичный продукт, который произрастает и у нас под названием дереза обыкновенная, едва ли привлек бы к себе внимание и стал бы таким прибыльным», — пояснил Миллер.

По словам нутрициолога, многие «суперфуды» могут вызывать побочные эффекты при чрезмерном употреблении, а также могут быть несовместимы с лекарственными препаратами. При этом единичное употребление даже самых полезных продуктов не даст долгосрочного эффекта, и нет такого меню, которое идеально подошло бы каждому.

Вместо погони за модными суперфудами, по мнению Миллера, намного полезнее увеличить потребление разнообразных овощей и фруктов разных цветов, включить в рацион цельнозерновые продукты, употреблять достаточное количество белка из разных источников, добавить в рацион омега-3 жирные кислоты и не забывать о ферментированных продуктах для поддержки микробиома кишечника.

В октябре 2024 года врач порекомендовала россиянам несколько осенних суперфудов.