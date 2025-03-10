Почему люди самостоятельно ставят себе диагнозы

Люди зачастую путают временные эмоциональные состояния с психическими расстройствами, ставя себе диагноз по одному признаку, заявила РИАМО психотерапевт Татьяна Галич. Эксперт предупредила о потенциальном вреде самодиагностики.

Самодиагностика может привести к неправильному выбору методов самолечения. Начиная с того, что человек начнет прием препаратов, которые ему не нужны, и заканчивая тем, что ложный диагноз отвлечет от реальных проблем, — объяснила Галич.

При подозрениях на психическое заболевание рекомендуется оперативно обратиться к специалистам в области психиатрии, отметила эксперт. По ее мнению, честный разговор с врачами и психотерапия помогут улучшить ментальное состояние.

Психолог Станислав Самбурский ранее заявил, что многие люди начинают ставить себе диагнозы, стремясь избежать одиночества или выделиться. По его словам, симптомы многих расстройств могут быть схожи с нормальными реакциями организма на стресс и усталость.