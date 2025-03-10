Можно ли получить «естественный загар» при помощи моркови?

В источниках информации можно встретить такой «лайфхак»: если съедать определенное количество моркови в день, кожа постепенно приобретет тон «естественного загара». Эксперты прокомментировали, действительно ли на любителей моркови «ляжет загар» и насколько безопасно его получать таким способом.

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Действительно, употребление большого количества моркови или морковного сока может слегка изменить тон кожи. Это происходит из-за бета-каротина – желто-оранжевого растительного пигмента, который накапливается в коже.

Как правило, потребление 10-20 миллиграммов бета-каротина, что соответствует пяти морковкам среднего размера в день, может вызвать изменение тона кожи. Но для такого эффекта морковь нужно есть ежедневно в течение нескольких недель, – рассказала диетолог Бет Червони verywellhealth.com.

Потребление бета-каротина в больших количествах приведет к состоянию, которое называют каротинемией – это избыток каротина в организме, который в целом опасности не несет, но ведет к пожелтению кожи. Стереть такой «загар» быстро не получится: чтобы вернуть коже первоначальный оттенок, может понадобиться несколько недель.

Бета-каротин нужен организму: часть бета-каротина, поступающего с пищей, преобразуется в печени в ретинол и служит важным источником витамина А. Зная об этом, некоторые люди непреднамеренно слишком обогащают рацион морковью, в результате чего меняется тон кожи.

Каротинимия считается доброкачественным состоянием, но есть одна опасность. У взрослых ее можно принять за более серьезные патологии, такие как желтуха – пожелтение кожи и глаз из-за сбоев в работе печени. Если человек замечает, что его кожа стала желтее, а моркови в рационе не добавилось – нужно обратиться к врачу.

К слову, морковь – не единственный овощ, богатый бета-каротином. Он есть в красном болгарском перце, тыкве, манго, помидорах, абрикосах, капусте, шпинате, брокколи и т.д.

Отдельно можно сказать о специи куркуме. Она содержит натуральные соединения куркуминоиды, которые также могут «покрасить» кожу. Только вот куркума в больших количествах может быть опасна для здоровья – ею злоупотреблять категорически нельзя.