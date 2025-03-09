В чем польза розмарина для здоровья

В розмарине много антиоксидантов. Также он соответствует средиземноморской диете (которая связана со снижением уровня холестерина) и отлично сочетается с оливковым маслом первого отжима.

Вот несколько положительных для здоровья свойств розмарина.

Много антиоксидантов. В розмарине содержится большое количество антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и воспалением в организме. Это помогает в итоге предотвратить вредное для здоровья окисление «плохого» холестерина. В рамках одного исследования выяснилось также, что участники, принимающие 10 г порошка листьев розмарина каждый день в течение месяца, имели в итоге намного более низкие уровень «плохого» холестерина и высокие уровни «хорошего».

Соответствие средиземноморскому рациону. В этой диете множество фруктов, овощей, бобовых, орехов, семян, оливкового масла первого отжима, жирной рыбы. При этом ограничивается потребление сахара, насыщенных жиров. Богата средиземноморская диета также травами и специями.

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Идеальное сочетание с оливковым маслом. Речь идёт о масле первого отжима. Это растительное масло, которое богато мононенасыщенными жирами, полифенолами. Научно доказано, что мононенасыщенные жиры повышают уровень полезного холестерина и снижают уровень вредного. Кроме того, в оливковом масле примерно 55−85% олеиновой кислоты — мононенасыщенного жира.

Помощь в снижении потребления насыщенных жиров. Вы можете это сделать, маринуя мясо с травами.

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