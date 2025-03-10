Как успокоиться за одну минуту

Стресса нельзя избежать полностью. Но когда его слишком много, это может навредить вашему здоровью. Повышенный уровень гормона стресса кортизола вызывает усталость, беспокойство, проблемы со сном. Один из способов быстро успокоить организм — использовать специальную дыхательную технику.

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Дыхание по квадрату подходит вообще всем. Оно помогает сохранять концентрацию в стрессовых ситуациях, повышает производительность.

Прежде всего, найдите удобное положение. Для этого сядьте на стул, поставив ноги на пол, или лягте. Спину держите прямо, а плечи расслабленными.

В течение четырёх секунд сделайте глубокий вдох через нос. Воздух должен полностью заполнить лёгкие.

Удерживайте воздух четыре секунды. При этом оставайтесь расслабленными, задерживая дыхание.

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В течение 4 секунд выдохните медленно через рост и полностью опустошите лёгкие. Оставайтесь в таком положении тоже 4 секунды.

Повторите всё 4−5 раз. Занять всё в сумме должно не менее минуты.

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