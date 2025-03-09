Четыре упражнения для здоровья тела

Для развития силы, выносливости и подвижности мышц вовсе не нужен длинный список упражнений. Понадобятся всего четыре.

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В зависимости от вашего уровня подготовки выполняйте все упражнения в 3−4 подхода. Для приседаний понадобится 12 повторений, для отжиманий — 10 повторений, для тяги — 12 повторений на каждую сторону, для становой тяги — 10 повторений. Между упражнениями отдыхайте 30−60 секунд, а между подходами 1−2 минуты.

Приседания. Это одно из наиболее мощных упражнений на всё тело. Оно укрепляет ноги, ягодицы, корпус и поясницу.

Отжимания. Фундаментальное упражнение для верхней части тела. При этом отжимания не требуют никакого оборудования.

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Тяги. Они укрепляют спину, плечи и бицепсы, улучшают осанку. Кроме того, они увеличивают силу хвата.

Становая тяга. Мощное упражнение, при котором задействуется вся задняя цепь: подколенные сухожилия, ягодицы, поясница, корпус. За счёт этого вы разовьёте функциональную силу для подъёма, переноски и перемещения чего-либо. Также становая тяга улучшает осанку, снижает нагрузку на поясницу.

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