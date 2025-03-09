Как фасоль помогает при похудении

Фасоль — это источник не только белка, но и клетчатки, калия, фолата, магния. Также в этом продукте мало насыщенных жиров и нет холестерина.

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Согласно Диетическим рекомендациям для американцев на 2020−2025 годы, взрослым нужно съедать от 1 до 3 чашек бобовых в неделю. В том числе фасоли. Вот как она помогает похудеть.

Белок и клетчатка. Эта комбинация способствует возникновению сытости и контролю веса. Согласно исследованию 2023 года, опубликованному в Nutrients, за 10 лет те, кто регулярно ел фасоль, с меньшей вероятностью набирали вес, чем люди, которые никогда её не ели. Участвовали в этом исследовании более 15 000 человек.

Защита здоровья сердца. В рамках небольшого исследования 2021 года, которое было опубликовано в The Journal of Nutrition, участники с высоким уровнем холестерина благодаря всего 1 чашке консервированной фасоли в день значительно улучшили общий уровень холестерина и уровень ЛПНП. Также в фасоли много калия, необходимого для кровяного давления.

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Доступный источник белка. Фасоль — отличный вариант при ограниченном бюджете. Её можно добавлять во многие недорогие блюда.

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