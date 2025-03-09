Что такое домены здоровья и как они могут помочь продлить молодость

Врач-эндокринолог Наталья Севастьянова рассказала, что женщинам нужно держать фокус контроля на семи доменах здоровья, чтобы предотвратить преждевременное старение.

Первый домен — психологический. Это всё, что связано с осознанием себя, своих целей, самоценностью, эмоциями.

Расстройства личности и деменция могут стать следствием серьезных нарушений на когнитивном домене. Он отвечает за способность быстро обучаться, концентрировать внимание на процессах, ориентироваться в пространстве. Всё это дает человеку конкурентоспособность в социуме, что становится более актуальным с увеличением продолжительности жизни, уточнила эксперт. Стремительный темп современной жизни диктует необходимость быть эффективным не только в 20 или 30 лет, но и в 50, 60 лет и в более старшем возрасте.

Третий домен — сенсорный, он отвечает за чувства и связь с внешним миром, рассказала врач. Если происходит снижение остроты слуха, зрения, что часто случается с возрастом, то мозг обрабатывает меньше информации. Это, в свою очередь, влияет на наше здоровье.

Далее врач отметила двигательный домен. Это то, насколько мышцы знают и выполняют заложенные природой функции. Кроме того, с возрастом количество мышечной массы снижается — пик мышечной массы приходится на 25–30 лет. И если после этого возраста человек не будет «инвестировать» в мышцы, в двигательную активность, то он неизбежно столкнется с саркопенией — потерей мышечной массы и снижением мышечной функциональности, пишут "Известия".

Следующий домен — соматический, это состояние органов и тканей организма, его физическое здоровье и функциональность. Для поддержания здоровья на этом уровне необходимо регулярно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя обнаружить отклонения в «системе» и «отрегулировать» их.

Витальный домен — это то, насколько корректно человек обеспечил организм макронутриентами (белками, жирами, углеводами) и микронутриентами (витаминами, минералами, клетчаткой).

Также она выделила сексуальный домен. Он, по словам эксперта, является маркером того, насколько эффективно работают все другие домены.

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