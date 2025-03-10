Стало известно, сколько людей считают, что ведут здоровый образ жизни

69 процентов россиян считают себя приверженцами здорового образа жизни, по данным SuperJob. Из них 16 процентов - полностью в этом уверены, а 53 - склоняются к такому представлению о себе.

3 из 10 опрошенных при этом честно признались, что не ведут здоровый образ жизни. Семь процентов и вовсе говорят, что максимально далеки от ЗОЖ, а 24 процента отметили, что их образ жизни скорее далек от принципов ЗОЖ.

58 процентов включают в ЗОЖ прежде всего физическую активность, занятия спортом и зарядку. 49 процентов думают, что главное в ЗОЖ - это правильное питание.

Россияне стали также чаще выделять в качестве принципов ЗОЖ режим дня и прогулки на свежем воздухе.