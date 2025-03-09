Как укрепить мышцы тазового дна

После родов это делать обязательно. Важно восстанавливать кровоток, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Владимир Животов.

«Очень важно укреплять мышцы промежности. Это касается и мужчин, и женщин. Женщин в большей степени. Потому что у женщин всё-таки роды, головка ребёнка проходит через родовые пути, растягивает, поводов для растяжения больше. Соответственно, у женщин — прямо святая обязанность. Крепкая промежность — крепкие семейные отношения, поддержка внутренних органов, профилактика опущения, выпадения, профилактика нарушений мочеиспускания. Почему я говорю об этом в разделе про красоту? Во-первых, там находятся рядом яичники. Когда мы в этой зоне активно работаем, мы усиливаем кровоток в яичниках также. Яичники — наши половые гормоны. Мы знаем, что у женщин в возрасте, когда у них функция яичников угасает, им назначают заместительную гормональную терапию, назначают эстрогены, и они дольше хорошо выглядят. То есть это гормоны, за счёт которых женщины выглядят женственно, хорошо, красиво. Когда мы укрепляем промежность, мы стимулируем кровоток в наших яичниках, таким образом улучшаем наш внешний вид».

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