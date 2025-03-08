Чернослив защищает от онкозаболеваний: миф или правда

Черносливом принято называть любую сушёную сливу. Продукт рекомендован даже детям, так как обладает множеством полезных свойств. Но реально ли он способен защитить от онкозаболеваний, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.

Чернослив богат пищевыми волокнами, витаминами А, В, С, К, а также железом, калием, и содержит антиоксиданты. Безусловно, этот сухофрукт рекомендовано включать в свой рацион.

«Если мы говорим про профилактику онкозаболеваний, то сушёная слива не является чудо-средством против рака. Она работает комплексно, за счёт пищевых волокон, витаминов и нормализации стула. Всё это, конечно, хорошая протекция защиты, но не прямая», — пояснила доктор.

Как правильно употреблять чернослив

Для начала нужно определиться с количеством, в среднем это шесть-семь штучек. Такую дозу можно съедать каждый день.

«Если не хотите отсчитывать, то просто запустите руку в пакетик. Сколько в вашей закрытой ладони поместилось, столько и есть ваша норма», — привела пример Степаненко.

Если начать регулярно употреблять такой продукт, то уже через две недели нормализуется стул и улучшиться общее самочувствие.

Прежде чем есть чернослив, рекомендуется его замочить на четыре часа, чтоб из него вышли вещества, не дающие ему портиться. В таком виде продукт стоит добавлять в домашнюю выпечку или кашу.

«Сухофрукты лучше есть с утра или в обед, но не вечером. Чернослив сладкий, а это нехорошо на ночь», — предупредила диетолог.

Дети тоже охотно едят сушёные сливы, особенно если сделать из них конфеты. Для этого замоченный чернослив, орехи и тыквенные семечки нужно перемолоть. Сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в кокосовой стружке, затем можно заморозить. Получится очень вкусное, а главное, полезное лакомство.