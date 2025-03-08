Врач назвал частые ошибки клиентов при посещении фитнес-центров

Розанна Джозеф-Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров.

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«Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», — сказала она в интервью британскому сайту Wowcher, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы.

Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит - состояние, которое создает болезненное ощущение вокруг нижней части стопы возле пятки.

«Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций», — сказала она.

Джозеф-Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время.

«Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо», — сказала она. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже.

Джозеф-Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем.

Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете.

«Стремитесь к двум-трем литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка», — сказала она.

По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога "хорошей боли".