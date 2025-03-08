Как сохранить репродуктивное здоровье в эпоху отложенного родительства

Какие факторы напрямую влияют на фертильность, а в какие мифы о бесплодии давно пора перестать верить? Как развивается современная репродуктивная медицина? И почему так важно заботиться о будущем поколении с самых юных лет? Эти и другие вопросы в контексте недели ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности обсудили эксперты в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

© unsplash

Бесплодие - актуальная проблема, однако при первом взгляде на статистику может так не показаться.

«По итогам 2023 года около 6 900 жительницам региона диагностировали бесплодие, по итогам 2024-го - проблему подтвердили у чуть более 7 100 женщин. А мужское бесплодие и вовсе диагностируется в единичных случаях: около 70 человек в 2023 году и около 260 человек - в 2024-м. Эти показатели мало соответствуют реальности, поскольку бесплодие подчас - не та причина, с которой обращаются к врачу, — рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. — По данным актуальных исследований, которые проводят российские и зарубежные специалисты, считается, что около 8 миллионов российских женщин и около 6 миллионов мужчин страдают от бесплодия. В среднем, около 15 % прецедентов бесплодия встречается в браке».

На практике процент пар, столкнувшихся с проблемой зачатия, объективно выше случаев диагностированного бесплодия. При этом многие годами не обращаются к врачам, списывая неудачи на стресс или необходимость дождаться лучшего момента. Между тем бесплодие провоцируют определенные факторы. Главный врач Самарского областного медицинского центра, врач высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор Ольга Тюмина выделила пять основных:

«В первую очередь, выделю образ жизни. Бич современности - гиподинамия - приводит к ожирению. Вредные привычки, особенно курение, тоже напрямую влияют на фертильность. Второй фактор, который оказывает влияние на репродуктивную функцию, - это раннее начало половой жизни. Накопленный за долгие годы "букет" перенесенных инфекций и их последствий также часто приводит к неутешительному диагнозу. Третий фактор - это работа на вредных производствах. Сюда же можно отнести работу за компьютером и электромагнитное излучение в больших объемах. Даже хронический стресс может стать одной из причин бесплодия. Четвертый важнейший фактор - это эндокринный статус, который отражает гормональные нарушения и у мужчин, и у женщин. Наконец, пятый фактор - это возраст, так называемый эффект отложенного материнства или отцовства. В возрасте 45-50 лет возможности к зачатию уже значительно снижены».

Сергей Вдовенко дополнил:

«Кроме того, ежегодно 100 тысяч жительниц региона сталкиваются с воспалениями органов малого таза, 30 тысяч - с нарушениями цикла. Это прямая угроза материнству».

Тихий убийца репродуктивной функции

Курение - одна из самых распространенных вредных привычек, с которой будущие родители могут столкнуться в достаточно молодом и даже подростковом возрасте. Ее пагубное влияние на репродуктивную функцию колоссально.

«Вредная привычка оказывает влияние на все органы и системы, и репродуктивная тоже оказывается под ударом, — рассказала главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста министерства здравоохранения Самарской области, акушер-гинеколог Самарской областной клинической больницы имени Середавина, кандидат медицинских наук Злата Богдан. — И подростки подчас просто не знают об этом. В первую очередь, у курящих мужчин и женщин снижается кровоснабжение органов малого таза, выработка и синтез половых стероидов, сократительная способность маточных труб у женщин. При этом риск эректильной дисфункции и бесплодия у курильщиков увеличивается в 5 раз».

Ольга Тюмина дополнила:

«Во взрослом возрасте у курящих мужчин увеличивается количество сперматозоидов, которые имеют фрагментацию ДНК. Это значит, что есть риск поломки ДНК, а это уже может стать причиной бесплодия. Также возникают мутации в генах. Среди женщин также проводили исследование, сравнивали курящих и некурящих и получили статистически достоверные данные о том, что у курящих женщин снижается количество антральных фолликулов. Их фертильность отличается в худшую сторону. Если же беременная женщина продолжает курить, то это способствует нарушению плацентарного кровотока, приводит к гипоксии и задержке развития плода, повышает риски осложнений в родах».

Идеальный возраст

Врачи называют оптимальным для рождения первого ребенка возраст в 20-25 лет. Но сразу оговариваются: эта планка в последние годы повышается, и первый родительский опыт люди получают позже.

«У 20-25-летней женщины способность забеременеть в любом цикле составляет 30 %, а в возрасте 40 лет эта цифра близится к 5 %. Фолликулярный резерв уменьшается с каждым годом», — напомнила Злата Богдан.

Сергей Вдовенко добавил:

«Еще 5 лет назад средний возраст рождения первого ребенка в регионе составлял 27 лет. А сейчас он уже - 29 лет. Соответственно, возраст рождения последующих детей также пропорционально сдвигается, составляет 35-39 лет».

И тем не менее с рождением первого ребенка специалисты затягивать не советуют:

«Выражу мнение репродуктологов: родить первого ребенка нужно постараться до 30 лет, а второго - до 35 лет. К нам обращается много пар со вторичным бесплодием, когда первый ребенок есть, а второго зачать не получается. Видим и молодых женщин с низким овариальным резервом. Причем увеличение среднего возраста среди мам - общая тенденция. Десять лет назад, по нашим данным, средний возраст женщин, которые проходили процедуру ЭКО, был 31 год. А сейчас - уже ближе к 35 годам», — уточнила Ольга Тюмина.

Если долгожданная беременность в зрелом возрасте все же случилась, риски для будущей мамы и ребенка все равно сохраняются. И большинство из них обусловлены тем же объективным фактором возраста и связанных с ним процессов в организме.

«С возрастом женские яйцеклетки стареют, и в них чаще происходят мутации, — объяснил Сергей Вдовенко. — Чем старше женщина - тем выше вероятность рождения детей с генетическими отклонениями».

Ольга Тюмина отметила:

«Основная сложность для женщины, забеременевшей в зрелом возрасте, - выносить и родить здорового ребенка. У женщины старше 40 лет накоплено больше соматической патологии и в целом хуже здоровье. Акушеры-гинекологи, которые работают с беременными женщинами в этом возрасте, сталкиваются с неразвивающейся беременностью, выкидышами в первом триместре, синдромом развития задержки плода. На это влияет много факторов, и возрастной - один из них».

Однако и чрезмерно ранний возраст матери - безусловный риск для здоровой и удачной беременности. Тем более что в большинстве таких случаев зачатие стало неожиданностью и стрессом для пары.

«В 90 % случаев ранняя беременность до совершеннолетия приводит к аборту, а эта манипуляция всегда опасна. Процедура оказывает влияние на эндокринную систему, может провоцировать воспалительные процессы, кровотечения, — отметила Злата Богдан. — При этом в Самарской области достаточно низкий процент подростковых беременностей - 0,9 % на 1 000, это ниже средних показателей по России».

И все же проблема есть, а чтобы нежелательных беременностей в раннем возрасте было меньше - родителям важно разговаривать с детьми, убеждена врач.

«В одном исследовании у студентов спросили, откуда они получили информацию о контрацепции и инфекциях, передающихся половым путем. В 80 % случаев источником был интернет, 10 % прослушали лекции и только 2 % девушек назвали маму, — рассказала Злата Богдан. — Я считаю, что с подростками 13-14 лет уже нужно говорить на эти темы, научить их ответственно относиться к этой стороне жизни».

Чекапы для репродуктивного здоровья и современные технологии

Оценку фертильности и связанных с нею факторов риска проводят в рамках плановой диспансеризации. Такая возможность есть у всех жителей региона в репродуктивном возрасте.

«С середины 2023 года мы вручали каждой супружеской паре региона в возрасте от 18 до 45 лет так называемый сертификат молодоженов, — рассказал Сергей Вдовенко. — По нему супруги могли прийти в поликлинику по месту жительства и пройти обследование фертильной функции. В апреле 2024 года уже на федеральном уровне была введена диспансеризация репродуктивного здоровья. По этой программе мужчины и женщины имеют возможность пройти специализированное обследование, которого раньше не было в программе общей диспансеризации. Более 240 тысяч мужчин и женщин в регионе уже прошли эту диагностическую программу. Мы выявили заболевания почти у 31 тысячи человек, а это почти 9 %. Около 3 тысяч из этого числа приходились на долю мужчин и почти 28 тысяч - женщин. 25 тысяч пациентов были направлены на лечение и 24 тысячи завершили его».

Профилактические осмотры доступны не только взрослым жителям губернии. В детском и подростковом возрасте такие мероприятия также необходимы, поскольку влияют в том числе на будущую репродуктивную функцию.

«Профилактические осмотры у детей и подростков проводят в 3, 6, 13, 15, 16 и 17 лет. В нашей губернии охват профилактическими осмотрами в этой возрастной категории приближается к 100 %, — рассказала Злата Богдан. — Эта профилактическая мера позволяет выявить нарушения овариально-менструального цикла, воспалительные заболевания и направить на более детальные обследования. Если же девочка-подросток сталкивается с нарушениями менструального цикла, болевым синдромом, выделениями из половых органов - это повод показаться врачу вне зависимости от возраста».

Ольга Тюмина отметила:

«За последние годы изменилась статистика количества женщин фертильного возраста. Если 10 лет назад их в Самарской области было 820 тысяч, то сейчас уже 720 тысяч. Соответственно, рождается меньше детей. Ежегодно число новорожденных в регионе уменьшается на 6 тысяч. При этом средний коэффициент рождаемости в России - 1,3 ребенка на женщину. Для выхода из демографического кризиса нужен показатель 2,5».

Какие инструменты способны положительно повлиять на рождаемость, помимо пропаганды своевременной беременности и родов? Ольга Тюмина назвала альтернативу: