Исследователи рассказали, как предотвратить старение мозга

Доказано: чтение и математика предотвращают старение мозга
Хотите с возрастом сохранить остроту ума? Тогда тренируйте навыки чтения и математики. Об этом говорится в новом исследовании, проведённом под руководством профессора Стэнфордского университета Эрика Ханушека.
В рамках нового исследования эксперты выяснили: предотвратить возрастное снижение когнитивных способностей реально. Так, люди, которые регулярно пользовались навыками чтения и математики, не продемонстрировали значительного ухудшения работы мозга с течением времени.
Кроме того, учёные обнаружили, что когнитивные навыки обычно обостряются к 40 годам, а затем постепенно ухудшаются. Но у тех, кто постоянно читает и занимается математикой, никакого ухудшения не было.
Специалисты провели анализ данных оценочного теста языковых и математических навыков среди населения Германии. Возраст участников составлял от 16 до 65 лет. 3,5 года спустя эту же группу людей повторно протестировали.
Интересно, что математические навыки у женщин ухудшались более резко, чем у мужчин. Это подчёркивает потенциальное наличие гендерных различий с точки зрения снижения когнитивных функций.
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