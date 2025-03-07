Исследователи рассказали, как предотвратить старение мозга

Хотите с возрастом сохранить остроту ума? Тогда тренируйте навыки чтения и математики. Об этом говорится в новом исследовании, проведённом под руководством профессора Стэнфордского университета Эрика Ханушека.

В рамках нового исследования эксперты выяснили: предотвратить возрастное снижение когнитивных способностей реально. Так, люди, которые регулярно пользовались навыками чтения и математики, не продемонстрировали значительного ухудшения работы мозга с течением времени.

Кроме того, учёные обнаружили, что когнитивные навыки обычно обостряются к 40 годам, а затем постепенно ухудшаются. Но у тех, кто постоянно читает и занимается математикой, никакого ухудшения не было.

Специалисты провели анализ данных оценочного теста языковых и математических навыков среди населения Германии. Возраст участников составлял от 16 до 65 лет. 3,5 года спустя эту же группу людей повторно протестировали.

Интересно, что математические навыки у женщин ухудшались более резко, чем у мужчин. Это подчёркивает потенциальное наличие гендерных различий с точки зрения снижения когнитивных функций.

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