Что происходит после отказа от препарата Ozempic

Класс препаратов для снижения веса, включая семаглутид, продаваемый как Wegovy, — новый метод лечения ожирения. При этом эти лекарства нужно принимать всю жизнь, чтобы они были эффективными. Многие же люди, как показало новое исследование, так не делают.

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Подавляющее большинство людей прекращают принимать Ozempic и подобные препараты для снижения веса в течение двух лет. Часто это приводит к повторному набору веса и ухудшению здоровья.

Новые лекарства, известные как агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), вызывают также множество кардиометаболических улучшений, лечат диабет 2 типа. Положительные эффекты от приёма этих препаратов сводятся на нет, когда человек прекращает лечение. Например, он вновь может набирать вес, у него снова возникают проблемы с давлением.

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В рамках нового исследования были опрошены более 120 тысяч человек. Они все принимали препараты GLP-1, считались имеющими лишний вес или ожирение. 61% участников страдал диабетом 2 типа.

Оказалось, что 50% добровольцев прекратили лечение в течение года после его начала, а почти ¾ — ко второму году. Ещё больше эта доля была среди тех, кто не страдал диабетом: 85% из них отказались от лечения через 2 года.

В клиническом испытании 2022 года принимали участие примерно 200 человек. Они более года лечились семаглутидом и в среднем потеряли 17% веса тела. Когда они прекратили приём лекарства, то восстановили примерно 12% веса в течение года. Несмотря на это, потеря веса в целом у них составила 5%. Это число считается клинически значимым. Другие научные работы рисуют похожую картину.

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