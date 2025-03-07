Повторный набор веса: что происходит после отказа от препарата Ozempic
Класс препаратов для снижения веса, включая семаглутид, продаваемый как Wegovy, — новый метод лечения ожирения. При этом эти лекарства нужно принимать всю жизнь, чтобы они были эффективными. Многие же люди, как показало новое исследование, так не делают.
Подавляющее большинство людей прекращают принимать Ozempic и подобные препараты для снижения веса в течение двух лет. Часто это приводит к повторному набору веса и ухудшению здоровья.
Новые лекарства, известные как агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), вызывают также множество кардиометаболических улучшений, лечат диабет 2 типа. Положительные эффекты от приёма этих препаратов сводятся на нет, когда человек прекращает лечение. Например, он вновь может набирать вес, у него снова возникают проблемы с давлением.
В рамках нового исследования были опрошены более 120 тысяч человек. Они все принимали препараты GLP-1, считались имеющими лишний вес или ожирение. 61% участников страдал диабетом 2 типа.
Оказалось, что 50% добровольцев прекратили лечение в течение года после его начала, а почти ¾ — ко второму году. Ещё больше эта доля была среди тех, кто не страдал диабетом: 85% из них отказались от лечения через 2 года.
В клиническом испытании 2022 года принимали участие примерно 200 человек. Они более года лечились семаглутидом и в среднем потеряли 17% веса тела. Когда они прекратили приём лекарства, то восстановили примерно 12% веса в течение года. Несмотря на это, потеря веса в целом у них составила 5%. Это число считается клинически значимым. Другие научные работы рисуют похожую картину.
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