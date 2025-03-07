Поможет ли пластика сделать «кубики» пресса без спорта и диет

Если некогда и нет особого желания качать пресс, чтобы к пляжному сезону красоваться с рельефными кубиками, то можно заполучить плоский атлетичный животик в клинике пластической хирургии. Такой «ленивый» способ довольно распространен в последние годы. Даже 57-летний Филипп Киркоров не избежал соблазна сделать себе красивое тело безо всяких тренировок и диет. Выглядит вполне натурально, будто артист и впрямь сутками пропадает в спортзале и качает мышцы. Если есть достаточно денег на подобную операцию, то почему бы и нет. Однако пластический хирург Анатолий Перлей предостерег от возможных последствий такого вмешательства.

Речь идет не о длительном восстановительном периоде и вероятных осложнениях, от которых не застрахован никто. А о самом отношении пациента к операции как к чудо-методу обретения красивого тела без усилий. Обо всем по порядку.

Конечно, с помощью липомоделирования вполне возможно из обычного телосложения сделать атлетичное. Рыхлые прежде участки тела, включая область живота, рук, бедер, станут подтянутыми, с заметно прорисованными мышцами. Иногда человек годами тренируется, но лишний жирок с некоторых участков все равно не уходит.

«При условии приемлемого индекса массы тела, можно удалить лишний жир там, где он никак не уходит в процессе занятий спортом, добавить недостающий объем и прорисовать рельефность мышц, скорректировать пропорции тела. Современная медицина на высоком уровне сегодня», — говорит хирург.

Атлетичный пресс сегодня особенно востребован среди пациентов, отмечает он. Для этого медики контурируют уже имеющиеся у человека мышцы на животе, уменьшая жировые отложения, под которыми скрываются заветные «кубики». Результат будет заметен почти сразу, и когда период реабилитации закончится, пресс будет отчетливо выделяться. Можно смело готовиться ловить завистливые и восхищенные взгляды. Скорее всего, окружающие подумают, что это ваша заслуга и станут спрашивать, как накачать такой же. Говорить правду или приписать «кубики» себе в заслугу, решать только вам. Но стоит помнить, что полностью пластика не способна заменить спорт.

Результат не «вечен»

После операции ненавистный жир может вернуться. Не так быстро, но все-таки проявится там, откуда его старательно удаляли хирурги.

«Неправильно просто прорисовать рельеф и не соблюдать сбалансированное питание, необходимо поддерживать активный образ жизни для того, чтобы результат операции радовал вас всегда», — напоминает хирург.

Бургеры, кола и хотдоги в конце концов сделают свое дело, если расслабитесь. Конечно, зоны липосакции впоследствии будут полнеть значительно медленнее, но ваш «сделанный» пресс все же «заплывет» и не будет таким рельефным. Хирург не советует набирать больше 5 лишних кило. Результат операции почти полностью обнулится, если пациент запустит себя и сильно поправится. Те же 15—20 килограммов уже будут критичными для человека, сделавшего липосакцию.