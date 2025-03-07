Ученые определили лучшую привычку для защиты от деменции

Научно доказано, что физическая активность может защитить мозг, улучшая его адаптацию и кровоток, уменьшая воспаление. Даже в том случае, если вы занимаетесь понемногу каждый день.

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В рамках нового исследования более 1100 человек прошли тесты на память, сдали анализ крови, сделали сканирование мозга. По итогам работы учёные обнаружили три вещи. Прежде всего, физические активные люди имели более низкие уровни двух белков в мозгу (NfL и ptau217), связанных с болезнью Альцгеймера. Также они лучше справлялись с тестами на память и мышление.

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Во-вторых, преимущества от занятий спортом особенно заметны были у пожилых и у тех, кто имел некоторые признаки когнитивных проблем.

В-третьих, физическая активность способна непосредственно улучшать здоровье мозга и мышление или замедлять развитие изменений в мозге, которые связаны с болезнью Альцгеймера.

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