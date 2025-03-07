Исследование выявило лучшие упражнения для борьбы с бессонницей

Новое исследование показало, что силовые тренировки могут быть самым эффективным способом улучшения качества сна у пожилых людей. В обзоре, опубликованном в журнале Family Medicine and Community Health, отмечается, что регулярные занятия с собственным весом или отягощением способствуют более качественному сну, чем аэробные или комбинированные упражнения.

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Анализ 24 клинических испытаний, в которых приняли участие более 2 тыс. человек старше 60 лет, подтвердил, что силовые тренировки улучшают индекс качества сна на 5,75 балла по шкале PSQI. Аэробные упражнения и комбинированные тренировки также оказали положительный эффект, но в меньшей степени.

Хотя физические упражнения могут быть сложны для пожилых людей, учёные настаивают на их пользе для улучшения сна и общего самочувствия.