Названы полезные для здоровья увлечения

Этой весной седьмую годовщину отмечает «Московское долголетие». В честь праздничной даты совместно с социальной сетью «Одноклассники» проект проведет марафон публикаций «Семь шагов к долголетию». Первый пост выйдет на странице «Московского долголетия» 10 марта. В течение двух недель москвичи старшего поколения узнают о полезных увлечениях и привычках, которые помогают сохранять бодрость, активность и ментальное здоровье в любом возрасте.

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Танцы для души и тела: как ритм продлевает молодость

Танцы — это не просто искусство, а настоящее лекарство для тела и разума. Они тренируют мышцы, улучшают равновесие, помогают развивать координацию и укрепляют память. В спецпроекте подписчики узнают, как танцы могут замедлить старение, и попробуют освоить азы аргентинского танго с помощью видеоурока.

Северная ходьба: шагаем к здоровью

Северная ходьба — это эффективный способ укрепить сердце, мышцы и суставы без нагрузки на позвоночник. Такая тренировка помогает поддерживать хорошую физическую форму, улучшает координацию и осанку. В проекте расскажут, как правильно выбрать палки, освоить технику и начать тренировки.

Творчество без границ: рисование и рукоделие как путь к гармонии

Рисование, вязание и другие виды рукоделия помогают расслабиться, развивают мелкую моторику и фантазию. На марафоне представят обзор различных видов творчества, доступных в рамках проекта «Московское долголетие». Также участникам расскажут об их влиянии на когнитивные функции и эмоциональное состояние.

Гимнастика: гибкость в любом возрасте

Еще одна публикация будет посвящена физической подготовке, ведь в здоровом теле — здоровый дух. К тому же регулярные занятия йогой и гимнастикой помогают сохранить подвижность суставов, укрепить мышцы и снизить уровень стресса. Подписчики узнают о преимуществах занятий гимнастикой для поддержания подвижности и общего тонуса организма и смогут выполнить комплекс упражнений с помощью видеоурока.

Кулинарные советы: вкусно и полезно

Участникам также раскроют секреты правильного питания — одного из ключевых факторов долголетия. В карточках москвичи старшего поколения поделятся простыми и полезными рецептами, а специалисты по питанию расскажут, какие продукты помогают дольше оставаться активными и энергичными.

Изучение иностранных языков: тренировка для ума

В одном из постов подписчики приступят к изучению новых языков, ведь это не только полезный навык, но и отличная тренировка для мозга. Исследования подтверждают, что регулярные занятия хорошо поддерживают когнитивные функции.

Садоводство на подоконнике: зеленый оазис дома

Выращивание растений — это не только приятное хобби, но и отличный способ снизить уровень стресса и улучшить качество воздуха в доме. В этом посте участники получат рекомендации по уходу за комнатными растениями и созданию мини-огорода на подоконнике.

Присоединиться к проекту «Московское долголетие» и стать его участником могут все женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Запись доступна в центрах московского долголетия или онлайн на портале mos.ru и в центрах госуслуг «Мои документы».

«Московское долголетие» реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице. Он направлен на расширение возможностей участия людей старшего возраста в культурных, образовательных, спортивных и других городских мероприятиях.