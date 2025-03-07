Что лучше есть на обед — говядину или курицу

Допустим, вы думаете, что приготовить на обед. Это может быть мясо: говядина или курица. Но что всё-таки из этого полезнее?

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В говядине содержится в целом немного больше железа и белка, а в курице часто меньше насыщенных жиров. Выбор же между этими двумя видами мяса зависит от ваших целей в отношении здоровья.

Говядина — это красное мясо. В нём обычно больше насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина и риск возникновения сердечных болезней. Однако если вы хотите снизить потребление таких жиров, то выбирайте постные источники белка: курицу без кожи или постные куски говядины с маркировкой «боковина», «корейка», «филейная часть». Также обычно менее жирные куски говядины категории «отборная» по сравнению с категорией «высший сорт».

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В 100 г говядины примерно на 5 г больше белка, чем в таком же количестве куриного мяса. Если же вы хотите контролировать уровень холестерина, то лучшим вариантом станет курица.

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