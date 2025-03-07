Использование популярного канцелярского предмета связали с головными болями и тошнотой

Использование некачественных канцелярских маркеров может быть связано с головными болями, тошнотой и другими симптомами отравления, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Об опасности популярного предмета канцелярии эксперт рассказал «Ленте.ру».

Химик рассказал, как канцелярские предметы могут навредить здоровью
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«Некачественные маркеры могут содержать в составе чернил вредные химические вещества, такие как толуол, ксилол и бензол. Эти соединения относятся к классу ароматических углеводородов и известны своей токсичностью. Они могут вызывать головные боли, головокружение, тошноту и другие симптомы отравления. Длительное воздействие этих веществ может привести к повреждению нервной системы, печени и почек. Кроме того, летучие органические соединения могут накапливаться в воздухе закрытых помещений и вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и ухудшают общее самочувствие», — объяснил химик.

Так, специалист подчеркнул, что при покупке маркеров стоит обратить внимание на отсутствие резкого запаха: качественные изделия, по словам Дорохова, не должны иметь сильного химического запаха, так как это свидетельствует о наличии вредных растворителей. Кроме того, собеседник «Ленты.ру» рекомендует проверять наличие сертификатов безопасности, которые гарантируют, что продукция прошла необходимые испытания и соответствует установленным нормам.

«Предпочтительно выбирать маркеры с водорастворимыми чернилами, которые менее токсичны и безопасны для окружающей среды. Надежные производители предоставляют полную информацию о составе продукта, условиях хранения и мерах предосторожности. Отсутствие такой информации может свидетельствовать о низком качестве изделия», — заключил Дорохов.

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