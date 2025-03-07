Какие добавки помогут вам снизить уровень гормона стресса

Постоянно высокий уровень кортизола, гормона стресса, может повысить риск развития высокого кровяного давления, проблем со сном, набора веса, ослабления иммунитета. Контролировать уровень этого гормона можно при помощи сочетания приёма добавок с изменениями образа жизни.

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Омега-3 жирные кислоты. Низкий уровень этих кислот связывают с высоким уровнем воспаления и гормонов стресса. В основном содержатся омега-3 в жирной рыбе, рыбьем жире, грецких орехах, семенах чиа.

Ашваганда. Обычно эту траву используют для лечения тревожности и улучшения сна. Согласно результатам нескольких исследований, ашваганда снижает уровень кортизола и стресса.

Магний. Этот минерал участвует почти во всех процессах в организме. Потребление его в больших количествах помогает регулировать уровень кортизола.

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Женьшень. Эта трава применяется обычно для лечения воспалений, улучшения памяти и настроения. Считается, что женьшень также уменьшает количество кортизола в организме.

Витамин С. В ходе одного исследования выяснилось, что у тех, кто получал 1 г витамина С каждый день в течение двух месяцев, на 35% снизился уровень кортизола. При этом у людей, которые этот витамин не принимали, снижение гормона стресса составляло около 10%.

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