Как выбрать зубную пасту

Выбор правильной зубной пасты зависит от времени суток и эффекта, который человек хочет получить от ее применения, заявил стоматолог-терапевт Наиль Шляпошников. Советы по выбору правильной пасты он дал россиянам в беседе с RT.

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По словам врача, утром лучше чистить зубы пастой для укрепления эмали и защиты от кариеса. Для этих целей идеально подходят пасты с кальцием, цитратом цинка, ксилитолом, гидроксиапатитами, производными фтора и монофторфосфатом натрия. Вечером же стоматолог посоветовал отдавать предпочтение зубной пасте для защиты десен. В ее составе должны быть экстракты зеленого чая, шалфея или эвкалипта.

Шляпошников пояснил, что эффективно удалить налет помогут пасты с абразивными компонентами, например диоксидом титана, карбонатом натрия или магния, фосфатными солями.

«Для ежедневного использования хорошо подойдут зубные пасты с показателем абразивности (RDA) от 30 до 80. Если паста выбрана правильно, то эмаль и десны остаются неповрежденными, а ротовая полость — защищенной от кариеса», — уточнил он.

При этом паст, в составе которых присутствуют парабены, SLS или агрессивные химические вещества, стоматолог рекомендовал избегать, поскольку они могут вызвать аллергию и раздражение слизистой рта.

Ранее врач-стоматолог и ортопед Ален Гафизов предупредил о неожиданном вреде некоторых зубных щеток. Частой ошибкой он назвал использование либо жестких, либо мягких зубных щеток без объективных показаний к этому.