Во многих странах сейчас стало нормой покупать еду и напитки в супермаркетах, магазинах шаговой доступности, а также онлайн. Но как такое удобство влияет на здоровье?

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В рамках нового исследования, опубликованного в журнале Nature Food, эксперты изучили здоровье людей, которые покупали продукты питания на протяжении 15 лет. В эту работу вошли участники из 97 стран.

Оказалось, что люди из страх, в которых больше всего сетевых продуктовых магазинов на душу населения, больше нездоровой пищи покупают и чаще страдают ожирением.

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Учёные также обнаружили, что плотность сетевых продуктовых магазинов (количество магазинов на 10 000 человек) увеличилась во всём мире. В частности, за 15 лет — на 23,6% (с 2009 по 2023 год).

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