Регулярный недосып связали с депрессией

Правильное количество сна играет решающую роль в долгосрочном здоровье. Однако некоторые из нас спят слишком мало, а некоторые — больше, чем нужно. Как выяснилось, то и другое вредит здоровью.

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В новом исследовании участвовали почти 500 тысяч взрослых в возрасте 38−73 лет из базы данных UK Biobank. Далее учёные разделили их на тех, кто спал менее семи часов, и тех, кто спал более семи часов.

© Nature Mental Health (2025)

Результаты проведённого анализа, опубликованного в Nature Mental Health, показали: регулярный короткий сон связан с психологическими проблемами. К ним относятся плохое настроение и усталость. Также у таких людей наблюдалось ухудшение состояния мышц скелета (из-за снижения уровня витамина D и ИФР-1).

Сканирование мозга показало, что у тех, кто мало спит, уменьшается мозговое вещество в областях, связанных с эмоциями. Кроме того, такая продолжительность сна была фактором риска развития депрессии, болезней сердца, ожирения.

В то же время слишком долгий сон был связан с высоким уровнем воспаления и ухудшением метаболического здоровья (более низкий уровень «хорошего» холестерина). При сканировании мозга оказалось, что у людей уменьшилось мозговое вещество в областях, которые связаны с памятью и известными зонами риска дегенеративных заболеваний. Был связан длительный сон с болезнью Альцгеймера и шизофренией. Однако, по-видимому, такой сон — это симптом, а не причина этих состояний.

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