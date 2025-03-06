Когда лучше гулять для улучшения здоровья

Утренние прогулки активируют метаболизм, повышают концентрацию и способствуют выработке серотонина, гормона счастья. Для этого утренний солнечный свет помогает нормализовать биоритмы и улучшить качество сна.

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Послеобеденные прогулки способствуют улучшению пищеварения, снижению сахара в крови и повышению продуктивности. Для расслабления перед сном также лучше выбрать вечерние прогулки, которые снижают уровень стресса и помогают быстрее заснуть.

В свою очередь, Миланский университет выяснил, что интервальная ходьба помогает тратить больше энергии и насыщать организм кислородом, даже при коротких прогулках.

А, по данным Всемирной организации здравоохранения, регулярная ходьба снижает риск хронических заболеваний и смертность на 10%. Всего 30 минут в день могут укрепить организм и уменьшить загрязнение воздуха, если заменить часть поездок на пешие прогулки, пишет издание Pravda.Ru.

Ранее пластический хирург Варнавская призвала снижать под наблюдением специалистов. Также специалисты рассказали, как фальшивые образы из соцсетей побуждают людей ложиться под нож.

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