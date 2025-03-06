Как правильно подстригать ногти?

Стрижка ногтей – простая и обыденная процедура, которую большинство людей проводят самостоятельно. Специалисты дали им советы – какие правила следует соблюдать при стрижке ногтей на руках и ногах, чтобы избежать таких распространенных проблем как заусеницы и вросшие ногти.

О правильной технике подстригания ногтей рассказали в AAD.

Перед процедурой ногти можно смягчить. Лучше подстригать ногти сразу после приема ванны или душа, или предварительно опустив ногти в ванночку с теплой водой.

Для ухода следует использовать щипчики или ножницы для ногтей на руках и ногах. Инструменты рекомендуется ежемесячно дезинфицировать.

Обрезайте ногти на ногах ровно поперек, чтобы снизить риски вросшего ногтя.

Используйте пилочку для того, чтобы закруглить углы ногтей – это сделает ногти крепче и позволит не цепляться кончикам за одежду или предметы.

Подпиливать ногти следует в одном направлении, подпиливание вперед и назад может ослабить ногти.

Не нужно срезать кутикулу: она защищает корень ногтя. Когда кутикулу обрезают, бактериям и микробам легче проникнуть в организм.

После стрижки ногти следует увлажнить, чтобы они сохраняли гибкость. Особенно это актуально при сухом воздухе, так как сухие ногти легче расслаиваются.

По состоянию ногтей можно судить о здоровье. при изменении цвета, текстуры, формы ногтя – следует обратиться к врачу.