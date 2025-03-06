Исследователи рассказали о пользе пробиотиков

Международная группа ученых поделилась выводами об эффективности средств гигиены и косметики, обогащенных пробиотиками. В отличие от антибактериальных средств, которые убивают патогенные микроорганизмы вместе с полезными бактериями, средства с пробиотиками сохраняют микробиоту кожи и полости рта, что важно для их здоровья.

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К таким выводам пришла международная группа ученых, среди которых – директор Института общественного здоровья Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Олег Митрохин и профессор кафедры общей гигиены Сеченовского Университета и Государственного университета штата Нью-Джерси (США) Михаил Чикиндас. Научный обзор опубликован в журнале Probiotics and Antimicrobial Proteins

Ученые изучили влияние микробиоты на состояние разных систем организма. Например, в полости рта есть патогенные бактерии, которые способствуют развитию кариеса, а есть полезные, которые участвуют в метаболизме питательных веществ, препятствуют размножению патогенных микробов, улучшают синтез витаминов. При этом, известно, что состояние полости рта влияет на работу всего организма: если при пародонтите бактерии из рта проникнут в другие органы, повысится риск ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых, кишечных и других заболеваний.

Раньше гигиену связывали с тотальным избавлением от микробов. Сейчас также можно встретить средства, например, ополаскиватели для рта, которые уничтожают до 99,9% микробов. Но такие средства могут нарушить естественную микробиоту. Так, некоторые ополаскиватели подавляют рост бактерий, изменяя метаболизм оксида азота, что может стать фактором риска для развития диабета 2 типа.

Восстановить баланс могут пробиотики – полезные микроорганизмы, полученные из организма человека, животного или пищевого продукта. Лакто- и бифидобактерии давно используются для лечения заболеваний кишечника и женской половой сферы. Но есть много направлений по эффективности пробиотиков, которые еще недостаточно изучены.

Ученые говорят, что ополаскиватели, содержащие пробиотики и постбиотики, способны решить сразу несколько проблем. Некоторые штаммы уменьшают неприятный запах изо рта, воспаление десен, подавляют симптомы стрептококковой ангины и молочницы полости рта, а также обладают противовоспалительными свойствами.

Проводилось исследование, которое показало, что у 50 студенток, которые каждый день выпивали по 200 грамм пробиотического йогурта и использовали жевательные резинки с ксилитом (пребиотик, положительно действующий на пробиотические микроорганизмы) три раза в день после каждого приема пищи, значительно снизился уровень бактерий, отвечающих за развитие кариеса. По данным других научных работ, молоко с добавлением микроорганизмов Lacticaseibacillus rhamnosus снижало риск развития кариеса у дошкольников и делало нехирургическое лечение хронического пародонтита эффективнее.

Отдельные пробиотики можно рассматривать как потенциальные альтернативы антибиотикам: они способны вытеснять патогенные бактерии, не убивая при этом «полезную» микробиоту. Как пояснили ученые, некоторые микроорганизмы, включая Streptococcus salivarius, могут вырабатывать бактериоцин-подобные ингибирующие вещества (BLIS), которые поддерживают работу иммунной системы, помогают профилактировать кариес, пародонтоз, галитоз и различные воспалительные процессы.

Пробиотические бактерии могут также бороться с патогенами, вызывающими заболевания кожи, включая акне, атопический дерматит и псориаз – несколько исследований показали положительные результаты у пациентов с аллергическими и другими заболеваниями. Речь идет как о наружных средствах, так и добавках, принимаемых внутрь. Например, из кожи человека получен штамм Micrococcus luteus, который действует сразу против нескольких микробов, вызывающих патологии кожи.

Пробиотики и пребиотики могут быть эффективны также для борьбы с запахом подмышек. Испытания показали, что препараты штамма Lactobacillus bulgaricus уменьшают количество бактерий, которые расщепляют секрецию потовых и сальных желез, выделяя летучие пахучие вещества. В другом исследовании для контроля этих бактерий использовали местный крем, содержащий живые Lactiplantibacillus pentosus.

Ученые упомянули исследования по использованию мыла с пробиотиками, содержащими разные бактерии, в том числе рода Bacillus. Оно показало эффект против патогенных микроорганизмов. Подобные средства позволят снизить вредное воздействие агрессивных по отношению к коже средств.

А пробиотики Lbs. paracasei в шампуне показали позитивные результаты в укреплении здоровья кожи головы. Они помогли уменьшить перхоть, секрецию жира и улучшили рост волос.

Ученые пришли к выводу, что добавление пробиотиков в средства гигиены и косметики позволит предотвратить неблагоприятное воздействие их активных компонентов на организм.

При этом, заметили авторы, преувеличивать роль пробиотиков нельзя – на данный момент продукты, обогащенные полезными микроорганизмами, и пищевые добавки можно рассматривать только как дополнение к медикаментозной терапии.