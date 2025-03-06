Почему не стоит краситься перед спортом

На тренировку — как на праздник. Под таким девизом собираются-наряжаются многие дамы в спортивный зал. Мало купить стильный комплект одежды и кроссовки, надо ведь еще и макияж сделать, и локоны накрутить. Не исключено, что подобный стереотип женщинам передался от фитнес-моделей, красующихся на снимках в соцсетях. Выглядят, конечно, как с обложки, позируя на тренажерах с яркими губами и приличным слоем тонального крема, румян и теней. Премиум-стилист Наталья Малахова предостерегает дам от нанесения «боевого раскраса» перед спортом. Это выглядит неуместно, особенно на потном лице, да и здоровью кожи только повредит.

Что происходит с кожей, пока вы тренируетесь

Эксперт напомнила, что в любой, даже самой дорогой косметике есть масса «инородных» для кожи компонентов. В том числе силиконов и нефтепродуктов.

«Когда мы занимаемся, у нас разогревается и потеет лицо, расширяются поры, выделяется кожное сало. При этом косметика может быстро попасть в поры и забить их», — поясняет стилист.

А если вы привыкли вытирать мокрое лицо полотенцем, салфетками или напульсниками — то не удивляйтесь, что со временем у вас появится угревая сыпь, лечить которую придется уже медикаментозно.

Полотенцем мы еще сильнее вдавливаем в поры жир, пот и косметику. Особенно опасны в этом плане тональные средства. На первых порах появится раздражение, но вскоре поры закупорятся, запечатав внутри все, что мы в нее так усиленно втирали на тренировках.

«Косметика на тренировках категорически противопоказана», — напоминает Малахова любительницам яркого макияжа в зале.

Если очень хочется быть красивой

Единственный продукт, который допустим для тренировок — это водостойкая тушь. Она не течет при нагреве, повышенной влажности, да и мы обычно относимся к глазам и ресницам бережно, не растирая их руками во время занятий. Если очень хочется хотя бы немного приукрасить лицо, то тушь станет идеальным вариантом. Ну а вместо румян и тональной основы вам послужит естественный румянец, который проявится к разгару тренировки. Все остальное оставьте для похода в ресторан, на работу или театр. А тем, кто воспринимает спортзал как локацию для знакомств и свиданий, хочется напомнить банальное правило: лучше сразу показаться потенциально понравившемуся мужчине без косметики.