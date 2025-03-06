Сладости до 150 ккал, которые можно есть на диете

Во время диеты не стоит полностью ограничивать потребление сладкого, потому что это может привести к срыву. Лучше отдавать предпочтение небольшим порционным сладостям, в которых содержится до 150 ккал, рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«К таким сладостям можно отнести, например, маленькую шоколадку «Аленка», в которой всего 110 ккал. Также в список можно добавить Kinder Maxi (115 ккал), MilkyWay (146 ккал), Kinder Pingui (135 ккал), Kinder Paradiso (140 ккал), небольшие вафельные трубочки (130 ккал) и сырок творожный Ростагрокомплекс «Суфле» (150 ккал). Не нужно покупать большие упаковки таких сладостей, лучше взять ограниченную порцию, есть медленно и получать удовольствие от нее», — объяснила диетолог.

По ее словам, когда порция сладости большая, то остановиться и не есть ее гораздо сложнее.