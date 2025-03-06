Какие упражнения лучше подходят для борьбы с бессонницей

Как показал новый анализ данных, лучше всего при бессоннице помогают силовые упражнения и с отягощениями. Учёные обнаружили, что силовые тренировки улучшают качество сна на 35% сильнее, чем бег.

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В целом по итогам нового исследования эксперты пришли к выводу, что любой тип упражнений, вероятнее всего, поможет вам заснуть.

Сосредоточен недавний анализ был на людях в возрасте 60 лет и старше. Эта группа особенно уязвима к проблемам со сном.

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Команда специалистов объединила данные из 24 исследований, в которых участвовали более 2000 взрослых. Каждому из участников был поставлен официально диагноз бессонницы. Также люди самостоятельно сообщали о качестве сна при помощи опросника.

В среднем программы упражнений для добровольцев длились 14 недель. Тренировались они по 50 минут два-три раза в неделю.

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