Названы лучшие упражнения для быстрого прогресса в тренировках

Фитнес-эксперт Джефф Кавальер назвал лучшие упражнения для быстрого прогресса в тренировках. Его слова приводит Men Today.

© Lenta.ru

Тренер заявил, что необходимо прорабатывать прямую мышцу живота, внешние и внутренние косые мышцы, а также переднюю зубчатую мышцу. Чтобы быстро увидеть прогресс, нужно выполнять каждое упражнение в течение тридцати секунд.

В состав тренировки Кавальер предложил включить велосипед, горизонтальные ножницы, боковые и косые скручивания, касание стоп, планку с касанием стоп, упражнение скалолаз, а также планку Человека-Паука. Для выполнения последнего упражнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить все тело, подтянуть правое колено к правой руке и вернуться в исходную позицию.

Ранее Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Он предложил включить в тренировку жим гантелей стоя и с приседом, махи в сторону с гантелями и другие упражнения.