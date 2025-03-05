Три упражнения для идеальной осанки

Сильная спина — это не только красивая осанка, но и здоровье всего организма. Если вы хотите укрепить мышцы спины и избежать болей, начните с простых, но эффективных упражнений. Они подойдут даже новичкам и не требуют специального оборудования.

Лодочка. Лягте на живот, вытяните руки вперед. Одновременно поднимите руки, грудь и ноги, задержитесь на 2–3 секунды и опуститесь. Повторите 10–15 раз. Супермен. Встаньте на четвереньки, вытяните правую руку и левую ногу параллельно полу. Задержитесь на 5 секунд, затем поменяйте сторону. Сделайте по 10 повторений на каждую сторону. Гиперэкстензия. Лягте на живот, руки за головой. Медленно поднимите верхнюю часть тела, задержитесь на 2 секунды и опуститесь. Повторите 12–15 раз.

Регулярное выполнение этих упражнений укрепит мышцы спины и улучшит осанку.

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