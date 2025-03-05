Перечислены риски новых направлений фитнеса

Фитнес-индустрия в России не перестаёт удивлять: каждый месяц клубы зазывают посетителей на новые тренировки с непонятными названиями и поражающим воображение оборудованием. Но только далеко не любая такая тренировка подходит каждому, и свои особенности есть у всех направлений. Почему и какие направления фитнеса появляются в последние годы и что о них нужно знать перед тем, как купить абонемент? Узнали у эксперта.

Какие направления фитнеса появились недавно

Фитнес-эксперт и соосновательница сети Levita Ксения Гуфранова отметила, что направления условно можно разделить на три группы:

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Направления со специализированным оборудованием

TRX — функциональные тренировки с использованием специальных петель;

джампинг — кардиотренировки на специальном шестиугольном батуте;

тренировки на полотнах — разновидность акробатики, на полотнах могут проходить самые разные занятия — от растяжки до йоги;

пилатес на реформере — тренировки на длинной подвижной платформе с утяжелителями и без.

Направления на базе биомеханики

При разработке программ в таких направлениях используют углубленные знания об анатомии тела и принципах работы отдельных систем организма и групп мышц:

3D-фитнес — тренировка с упражнениями на одни и те же группы мышц, но в разных плоскостях движения;

«оранжевая теория фитнеса» (Orangetheory Fitness) — высокоинтенсивное интервальное занятие с кардио на дорожке и гребном тренажёре, а также силовыми упражнениями со свободными весами.

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Обновлённые направления

По сути, это давно существующие, но пересобранные и по-новому названные программы:

барре — сочетание балетных упражнений, функционально-силового тренинга, йоги и пилатеса с использованием балетного станка и дополнительного инвентаря;

миофасциальный релиз (МФР) — занятия самомассажа роллом для разминки мышц и их оболочки (фасции);

боди-лифтинг или body sculpt — комплекс силовых и аэробных упражнений;

«здоровая спина» — комплекс упражнений, направленных на укрепление именно мышц спины;

фитнес-танцы.

О каких рисках стоит помнить при выборе нового направления фитнеса

Если третья группа обновлённых направлений довольно хорошо изучена, то первые две — относительно молодые. Необходимо учитывать, что проверенных экспертов по ним не так уж много, как и самих методик.

Поэтому пробовать их стоит под контролем и с разрешения врача, так как многие активности несут риски. Вот несколько примеров.

Прыжковая нагрузка на суставы при джампинге может оказаться чрезмерной даже после 25–30 лет, поэтому относиться к ней стоит осторожно. К тому же она вообще не рекомендована при некоторых заболеваниях (органов глаз и органов дыхания).

TRX может не подойти людям, у которых есть проблемы с равновесием и координацией. Ведь упражнения нужно делать в неустойчивом положении с дополнительным сопротивлением.

В направлениях с упором на биомеханику (3D-фитнес и «оранжевая теория») крайне важна правильная техника выполнения — иначе можно не только не получить эффект, но и навредить организму.

Как же тогда выбрать фитнес для себя?

«Нужно заниматься тем, что нравится и ведёт к конечным целям. В выборе нового отталкивайтесь от приоритетов и личных вкусов. Но обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать негативных последствий и убедиться в отсутствии противопоказаний к конкретному направлению», —

Визит к врачу поможет не допустить ситуации, когда желание обрести выносливое и подтянутое тело оборачивается проблемами со здоровьем.