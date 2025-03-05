Какие упражнения лучше подходят для укрепления тела

Джой Пулео, магистр наук, директор по образованию в Balanced Body, рассказала, какие упражнения с собственным весом эффективнее всего укрепляют тело.

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Планка. Она помогает укрепить грудные мышцы, ромбовидные мышцы, разгибатели позвоночника.

Отжимания. Это динамичная версия планки, но на прямых руках.

Боковая планка. Это упражнение задействует косые мышцы живота и боковые мышцы тела.

Приседания. Задействуются при их выполнении ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, мышцы-сгибатели колена, квадрицепсы.

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Выпады. Они помогают укрепить ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, мышцы-сгибатели колена, квадрицепсы.

Подъёмы пяток. Задействуются в этом случае икры, лодыжки, стопы. Вы также тренируете баланс и координацию.

Мостик и растяжка ног. При мостике работают ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, разгибатели позвоночника, при растяжке ног — корпус и всё тело.

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